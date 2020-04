Energylandia

Pools pretpark gaat bezoekers met verhoogde lichaamstemperatuur weigeren

Wie last heeft van koorts, komt het Poolse pretpark Energylandia dit jaar niet in. Om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus, worden bij de ingang speciale warmtemeters geïnstalleerd. Personen met een verhoogde lichaamstemperatuur mogen niet naar binnen.



Dat vertelt een woordvoerder van het park aan de Poolse nieuwssite Wirtualna Polska. "Voor de entree installeert Energylandia warmtebeeldcamera's om te voorkomen dat mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur het park binnenkomen", zegt hij. Koorts is één van de symptomen van corona.





ZIE OOK: Pools pretpark Energylandia ontkomt niet aan coronamaatregelen



Looopings heeft de voorlichter deze week gevraagd of de methode ethisch verantwoord is en of geweigerde bezoekers hun geld terugkrijgen, maar er kwam geen antwoord.



Maskers

Energylandia doet er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Naast de warmemeters zorgt het park op tientallen plekken - voor en achter de schermen - voor desinfecterende gel. Er worden meer schoonmakers ingezet en alle werknemers gaan beschermende maskers en handschoenen dragen.



Bovendien moeten personeelsleden ook regelmatig hun temperatuur laten opnemen. "En we zullen toegangspoorten, zitjes, leuningen en handgrepen voortdurend reinigen", aldus de woordvoerder.



Onzeker

Eigenlijk zou het attractiepark op zaterdag weer opengaan voor publiek. Vanwege corona is de seizoensstart voor onbepaalde tijd uitgesteld. "Door de onzekere situatie kunnen we nog geen exacte openingsdatum noemen." Reeds bestelde tickets blijven geldig tot januari 2021.

ZIE OOK: Pretpark wordt testlocatie voor corona