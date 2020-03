Fabrikanten

Nieuwe interactieve waterattractie: klimparcours met watereffecten

Een fabrikant uit Turkije brengt een interactieve nieuwe waterattractie op de markt. Leverancier Polin Waterparks heeft een kletsnat klimparcours ontwikkeld. Zo'n parcours bestaat uit touwbruggen, klimnetten, kabelbanen en andere obstakels, gecombineerd met verschillende watereffecten.



Het concept kreeg de naam splash course. De firma omschrijft de attractie als "een teambuildingsactiviteit met fysieke, intelligente en psychologische uitdagingen op verschillende niveaus". "Het zijn waterspeelplaatsen die zorgen voor opwinding, adrenaline en trots, bedoeld voor alle leeftijden."





Het attractietype is geschikt voor alle soorten pretparken en waterparken, benadrukt de fabrikant. Onlangs werd een eerste exemplaar opgeleverd in een waterpark in de Turkse badplaats Antalya.



Hellendoorn

In Nederland is Polin vooral bekend als de bouwer van waterglijbanen in onder meer Avonturenpark Hellendoorn en het Dolfinarium in Harderwijk.

























