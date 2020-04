Walibi Holland

Amerikaanse pretparkclub roept Walibi-achtbaan Untamed uit tot beste rollercoaster ter wereld

Staat de beste achtbaan ter wereld in Walibi Holland? Leden van de grote Amerikaanse fanclub Theme Park Review hebben de nieuwe Walibi-coaster Untamed, die afgelopen zomer openging, uitgeroepen tot de allerbeste stalen achtbaan op de planeet.



In de zogeheten CoasterPoll van de pretparkclub, die jaarlijks wordt gehouden, komt Untamed uit het niets binnen op de eerste plaats. In de top tien staan verder drie andere Europese banen: bigFM Expedition GeForce in het Duitse Holiday Park (plek drie), Taron in het Duitse Phantasialand (plek acht) en Helix in het Zweedse Liseberg (plek tien).





ZIE OOK: Onride-video van nieuwe achtbaan Untamed in Walibi Holland



Theme Park Review is één van de bekendste online pretparkkanalen ter wereld, met maar liefst 1,6 miljoen abonnees op YouTube. Volgens de initiatiefnemers is de uitslag zeer waardevol, omdat er een eerlijk stemsysteem gehanteerd wordt. "Het is geen wedstrijdje wie de meeste stemmen krijgt: het gaat om het rangschikken van hoe mensen verschillende achtbanen beleefd hebben."



Goede keuze

Walibi Holland is dan ook extra trots op het resultaat. "Dit zijn niet zomaar mensen die achtbanen leuk vinden, dit zijn experts die de hele wereld over reizen om de beste en de mooiste rollercoasters te doen", weet een woordvoerder. "Dat zij Untamed zo waarderen, vinden we een enorme eer. Het laat nog maar eens zien dat het een goede keuze was om met fabrikant Rocky Mountain Construction in zee te gaan."



Untamed werd gebouwd bovenop de constructie van de oude houten achtbaan Robin Hood uit 2000. De nieuwe coaster heeft houten ondersteuningen en een stalen rail. Het baanverloop bestaat uit een liftheuvel van 36,5 meter hoog, gevolgd door vijf opzienbarende inversies. De topsnelheid bedraagt 92 kilometer per uur.



Zweeds

Voor houten achtbanen heeft Theme Park Review een aparte ranglijst. In die top tien staan drie Europese banen: Wildfire in het Zweedse Kolmården (plek vier), Colossos - Kampf der Giganten in het Duitse Heide Park (plek negen) en Balder in het Zweedse Liseberg (plek tien).





ZIE OOK: Amerikanen: 'Walibi-achtbaan Lost Gravity veel beter dan Baron 1898 in de Efteling'