Nieuws

Nederlandse attractieparken nog zeker tot en met 28 april dicht

De start van het Nederlandse pretparkseizoen laat nog langer op zich wachten. Maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, die eerder van kracht waren tot en met maandag 6 april, worden minimaal verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft minister-president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie.



Sinds half maart zijn vrijwel alle attractieparken, dierentuinen en dagattracties in Nederland gesloten voor publiek. Tot nu toe werd gecommuniceerd dat zij vanaf 7 april weer open zouden kunnen. Daar steken het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu dus een stokje voor.





"We willen dat zo min mogelijk mensen door het land gaan reizen", aldus Rutte. "We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het is echt nodig." De beslissing betekent dat de parken ook tijdens het populaire paasweekend en op Koningsdag leeg zullen blijven. Laatst werd al besloten om vergunningsplichtige evenementen, waaronder kermissen, tot 1 juni te verbieden.



In de branche wordt gevreesd voor een financieel drama. Parken lopen nu vele miljoenen euro's aan omzet mis. Volgens Kees Klesman van branchevereniging Club van Elf is het voorjaar "het slechtste moment om de deuren te moeten sluiten". "De impact zal enorm zijn", vertelde hij onlangs in een interview. "Dit is het seizoen dat het geld verdiend moet worden. Je kunt ook niet compenseren in oktober."



Onzekerheid

De meeste Nederlandse trekpleisters zijn intussen gestopt met het noemen van een concrete openingsdatum. Zij melden vanwege alle onzekerheid dat ze "tot nader order" dicht zullen blijven. Rutte liet al doorschemeren dat er ook na 28 april maatregelen blijven gelden. "Dan gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie", waarschuwde hij. "Ga nou geen plannen maken voor de meivakantie, dat is echt veel te voorbarig."



In België duren de coronamaatregelen vooralsnog tot en met zondag 19 april, met een mogelijke verlenging tot en met zondag 3 mei.

