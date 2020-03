ZooParc Overloon

Vijf nieuwe jachtluipaarden in ZooParc Overloon

De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon heeft vijf nieuwe jachtluipaarden mogen verwelkomen. Het gaat om een 8-jarige cheetamoeder met haar vier kinderen: drie dochters en één zoon. Ze arriveerden een paar dagen geleden. Inmiddels mogen ze ook hun buitenverblijf verkennen.



De cheeta's zijn afkomstig uit het Zuid-Franse dierenpark Réserve Africaine de Sigean. Ze verhuisden in het kader van een Europees fokprogramma. "Er werd voor hen gezocht naar en nieuwe plek waar ze als gezin bij elkaar kunnen blijven en wij hebben daar de perfecte ruimte voor", vertelt parkmanager Roel Huibers.





ZIE OOK: Nieuw gebied met unieke roofdieren in Brabantse dierentuin



De afgelopen tijd huisveste het verblijf in ZooParc Overloon slechts één cheetavrouwtje. Die oude bewoonster is nu overgebracht naar Zuid-Frankrijk. "Ze gaan kijken of zij daar nog een nestje kan krijgen", aldus Huibers. "Wij vinden het heel fijn om weer een groep cheeta's in ons midden te hebben."



Gesloten

Het grote publiek kan de jachtluipaarden voorlopig niet zien. Vanwege het coronavirus is ZooParc Overloon tot nader order gesloten, net als nagenoeg alle Nederlandse dagattracties.





















ZIE OOK: Tien dieren overleden door brandstichting in Safaripark Beekse Bergen: 'Verschrikkelijk'