Walibi Holland

Eigenaar Walibi in het nauw door corona: veel bezuinigingen, investeringen op de tocht

De eigenaar van Walibi Holland, parkengroep Compagnie des Alpes uit Frankrijk, moet flink bezuinigen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Er wordt de komende tijd veel bespaard op onder meer loon en onderhoud. Daarnaast worden geplande investeringen voor de komende periode heroverwogen.



Dat laat het bedrijf weten in een verklaring. De noodgedwongen sluiting van alle attractieparken betekent een financieel bloedbad voor Compagnie des Alpes, dat in totaal acht parken bezit in Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk.





ZIE OOK: Walibi Holland weet nu zeker dat seizoensopening op 4 april niet doorgaat



De firma vindt het nog te vroeg om in te schatten hoeveel omzet er in totaal misgelopen wordt, omdat nog niet duidelijk is wanneer de parken weer open mogen. "Zonder vooruit te lopen op de duur van de sluitingsperiode, kunnen we melden dat de parken tussen half maart en eind juni vorig jaar 120 miljoen euro omzet genereerden."



Onderhoudskosten

Eerder gecommuniceerde financiële doelstellingen voor 2020 worden per direct opgeschort. Er is een plan gemaakt voor "omvangrijke bezuinigingen", gericht op het verlagen van de loonkosten, energiekosten, inkoopkosten en onderhoudskosten. "We zorgen dat dit de heropening van de parken onder goede omstandigheden niet in gevaar brengt", belooft Compagnie des Alpes. Geplande investeringen voor komend jaar worden "zeer zorgvuldig opnieuw overwogen".



De kans is groot dat sommige investeringen uitgesteld moeten worden. Dat gebeurt "in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen en zonder de aantrekkingskracht van de parken aan te tasten." Welke projecten hieronder zullen vallen, is op dit moment nog niet duidelijk. In Walibi Holland gaat het opknappen van themagebied Speed Zone in ieder geval door, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Rekeningen betalen

Dankzij de maatregelen heeft het Franse bedrijf er naar eigen zeggen vertrouwen in dat alle rekeningen dit kalenderjaar gewoon betaald kunnen worden. "Ook in een minder rooskleurig scenario."



Naast Walibi Holland omvat de parkengroep Walibi Belgium en Bellewaerde in België, Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes en France Miniature in Frankrijk en Familypark in Oostenrijk. Verder runt Compagnie des Alpes verschillende skigebieden, die vanwege corona dit jaar bijna twee maanden korter geopend waren dan gepland. Dat zorgt voor een omzetdaling van ongeveer 20 procent, naar schatting 85 tot 90 miljoen euro.





ZIE OOK: Directrice Walibi Holland kan eigen verwachtingen niet waarmaken