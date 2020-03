Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen overweegt bouw van hangende familieachtbaan

Krijgt Attractiepark Slagharen binnenkort een gloednieuwe rollercoaster? Het Overijsselse pretpark overweegt om een nieuw themagebied te realiseren met daarin een hangende familieachtbaan. Dat blijkt uit een bezoekersenquête die vandaag is rondgestuurd. Een woordvoerster waarschuwt dat de keuze voor het attractietype nog niet definitief is.



De enquête maakt melding van drie verschillende verhaallijnen die aan de nieuwe achtbaan gekoppeld kunnen worden. Ze draaien alle drie om de Red Bandits; een fictieve boevenbende die sinds 2018 onderdeel is van het entertainmentprogramma van Slagharen. De concepten kregen de namen Border Town, Ghost Town en Go North.





In het eerste scenario moeten bezoekers de Red Bandits helpen bij het smokkelen van goederen tussen Amerika en Mexico, via een tunnel. Sheriffs zitten de gasten op de hielen. De tweede verhaallijn draait om een ontsnapping uit de gevangenis, met behulp van een geheime gang en een wachttoren. Het derde verhaal speelt zich af bij een houtzagerij in een rotsachtig natuurgebied. Passagiers krijgen de opdracht om gestolen spullen van de Red Bandits terug te vinden.



Movie Park

Een suspended family coaster is een achtbaan zonder inversies met karretjes onder de baan. Het achtbaantype wordt gefabriceerd door twee verschillende firma's: Vekoma uit Nederland en Intamin uit Liechtenstein. Een voorbeeld dichtbij huis is Jimmy Neutron's Atomic Flyer in Movie Park Germany. Het Duitse pretpark is net als Slagharen eigendom van parkengroep Parques Reunidos.



Attractiepark Slagharen heeft al een tijdje plannen om een attractie te bouwen op een stuk grond naast het reuzenrad, waar vroeger vakantiehuisjes stonden. Oud-directeur Wouter Dekkers had eerder een wildwaterbaan voor ogen. Zijn opvolger Wouter Pops sprak vorig jaar over de komst van een darkride. Het lijkt erop dat de huidige directeur Dave Storm een familieachtbaan meer ziet zitten.



Onderzoeksfase

Toch is de komst van de attractie nog allesbehalve zeker. "Dit is niet de definitieve attractie", staat in de enquête. Een voorlichtster van het park bevestigt dat. "We zitten nog in de onderzoeksfase", vertelt ze aan Looopings. "Dit attractietype dient ter inspiratie, er staat nog niets definitief vast."





