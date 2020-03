Disneyland Paris

Disneyland Paris nu 'tot nader order' dicht, Marvel-seizoen geannuleerd

De sluiting van Disneyland Paris wordt voor onbepaalde tijd verlengd. Tot vandaag beweerde Disney dat de parken en hotels "tot en met het einde van de maand" gesloten zouden zijn in verband met het coronavirus. In een nieuwe verklaring staat dat het resort "tot nader order" dicht is. Bovendien is een belangrijk evenement geschrapt: Marvel Season of Super Heroes.



"De veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers blijft de topprioriteit van Disneyland Paris", luidt de officiële uitleg. "Als gevolg van deze ongekende pandemie en in overeenstemming met overheidsmaatregelen, blijft Disneyland Paris tot nader order gesloten." In een uitgelekte personeelsmemo werd eerder al gesproken over een sluiting tot minimaal half april.





De verlenging heeft ook gevolgen voor de derde editie van Marvel-festival Season of Super Heroes. Het evenement, met shows en meet-and-greets, had plaats moeten vinden tussen vrijdag 28 maart en zondag 7 juni. Vanwege alle onzekerheden rond de coronacrisis heeft Disney besloten om het volledige seizoen uit de agenda te halen.



Laatste keer

Marvel Season of Super Heroes zou dit jaar voor de laatste keer georganiseerd worden. Met terugwerkende kracht is de editie van 2019 dus de laatste geweest. Vorige week maakte Disneyland al bekend dat een groot hardloopevenement in mei, de Disneyland Paris Princess Run, niet door zou gaan.

