Pretparkfan speelt in op hype rond Animal Crossing met eigen T-shirt

Hoe zouden bekende pretparkmascottes eruitzien in het immens populaire Nintendo-spel Animal Crossing: New Horizons? Dat vroeg illustrator Femke Zandee zich onlangs af. Ze besloot verschillende personages uit bekende attractieparken om te vormen tot Animal Crossing-karakters.



De creatieve pretparkfan bracht op die manier mascottes bij elkaar uit de Efteling, Duinrell, Attractiepark Slagharen, Toverland, Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, de Julianatoren, Disneyland Paris en Phantasialand. Alle figuren samen belandden op een T-shirt, dat verkocht wordt op Park-Shop.nl.





Zandee combineerde drie verschillende passies: pretparken, Animal Crossing en tekenen. "Ik ben begonnen met het tekenen van gepersonaliseerde Animal Crossing-figuurtjes op bestelling", vertelt ze. "Vervolgens kwam ik op het idee om ook pretparkvarianten te maken." De online shop wordt gerund door het Duitse bedrijf Spreadshirt. Zandee ontvangt zelf 3 euro per verkocht shirt. Er zijn ook mokken en tassen verkrijgbaar met dezelfde opdruk.



Hype

Animal Crossing: New Horizons, gemaakt voor spelcomputer Nintendo Switch, is in korte tijd uitgegroeid tot een wereldwijde hype. De game draait om het opbouwen van een gemeenschap op een onbewoond eiland, samen met een groep dieren. Spelers met een internetverbinding kunnen ook bij elkaar op bezoek gaan.





