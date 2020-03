Disneyland Paris

Disneyland Paris accepteert nog steeds hotelreserveringen voor begin april

Hoewel Disneyland Paris nog wekenlang gesloten zal blijven, is het nog steeds mogelijk om voor de komende periode een reservering te plaatsen. Om onduidelijke redenen laat de Disney-website het toe om hotels te boeken vanaf 31 maart; aanstaande dinsdag.



Inmiddels is duidelijk dat de tijdelijke sluiting van de Disney-parken en Disney-hotels minstens tot en met woensdag 15 april gaat duren. Een verblijf boeken voor die periode heeft dus weinig zin. Toch wordt op de officiële site nog altijd beweerd dat het resort dicht is "tot en met het einde van de maand".





Wie van woensdag 1 op donderdag 2 april wil overnachten in Disney's Newport Bay Club is voor twee personen bijvoorbeeld 474,76 euro kwijt, inclusief tickets voor de Disney-parken. Een weekendje in Disney's Sequoia Lodge met twee personen, van vrijdag 3 tot en met zondag 5 april, kost 905,02 euro. Eén probleem: de hotels en parken zijn dan nog lang niet open.



Annuleringskosten

Klanten die op goed geluk toch een Disney-verblijf hebben geboekt, hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat ze hun geld kwijtraken. Tot en met 15 april worden er geen wijzigings- en annuleringskosten in rekening gebracht. Tot begin juni geldt hetzelfde aanbod, maar dan met uitzondering van kosten berekend door externe vervoerders.









