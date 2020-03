Walibi Holland

Oeps: ingang Walibi Holland aan gort

De ingang van Walibi Holland is beschadigd geraakt. Dat ontdekte een fan die deze week om het gesloten pretpark heen wandelde. Bij de entree brokkelt een betonnen plantenbak af. Op meerdere plekken zijn grote scheuren zichtbaar.



Een deel van de bak valt helemaal uit elkaar. Er liggen brokstukken op de grond. Volgens een Walibi-woordvoerster is er onlangs iemand per ongeluk tegen de bak aan gereden.





Het park heeft ruim de tijd om de schade te verhelpen. Eigenlijk zou Walibi op zaterdag 4 april weer opengaan voor publiek, maar vanwege het coronavirus is de seizoensstart voor onbepaalde tijd uitgesteld.



Six Flags

De huidige ingang van het park stamt uit het jaar 2000, toen Walibi Flevo werd omgebouwd tot Six Flags Holland. Sindsdien heeft de entreepoort wel meerdere gedaantewisselingen ondergaan, met steeds een ander kleurenschema.

