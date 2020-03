Energylandia

Attractiepark Energylandia investeert in thema: waterbaan vernieuwd

Het Poolse attractiepark Energylandia zweerde jarenlang bij kale dertien-in-een-dozijn-attracties zonder thema, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker geïnvesteerd in decoraties. Afgelopen winter is de bestaande waterbaan Anaconda onder handen genomen. Het station kreeg een nieuw uiterlijk, gebaseerd op oude culturen uit Midden- en Zuid-Amerika.



Dat blijkt uit nieuwe foto's op Facebook. Anaconda, gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein, opende in 2017. Bootjes halen een topsnelheid van 55 kilometer per uur. Minder dan drie jaar na de ingebruikname koos Energylandia al voor een grote opknapbeurt, met kleurrijke decoraties die doen denken aan de Maya's, Inca's en Azteken.





ZIE OOK: Pools pretpark bouwt wéér spectaculaire nieuwe achtbaan



De nabijgelegen thrillride Apocalypto heeft een soortgelijke behandeling ondergaan. Energylandia, geopend in 2014, is in slechts enkele jaren tijd uitgegroeid tot het pretpark met de meeste achtbanen in Europa. Dit jaar opent themagebied Aqualantis, ontworpen door het Nederlandse bedrijf Jora Vision.

































ZIE OOK: Pools pretpark Energylandia ontkomt niet aan coronamaatregelen