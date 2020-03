Chessington World of Adventures Resort

Pretpark wordt testlocatie voor corona

Een Engels pretpark strijdt mee tegen het coronavirus. Attractiepark Chessington World of Adventures heeft een parkeerplaats beschikbaar gesteld om personen te testen op corona. Waar normaal gesproken bezoekers hun auto neerzetten tijdens een dagje uit, staan nu medische posten en tentjes.



Chessington World of Adventures is tot nader order gesloten. Dat biedt de mogelijkheid om één van de parkeerterreinen te gebruiken als controlestation, specifiek bedoeld voor zorgpersoneel. Dergelijke tests moeten uitwijzen of medewerkers van de National Health Service (NHS) besmet zijn met het coronavirus, zodat duidelijk wordt of ze nog kunnen werken.





Dit weekend worden honderden personeelsleden getest. Ze rijden met hun auto langs speciale cabines waar monsters uit hun mond en neus worden genomen.



Trots

"We werken samen met het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg voor deze tijdelijke, geïsoleerde testlocatie", laat een woordvoerder van Chessington weten. "We zijn trots dat we op deze manier de NHS kunnen helpen."

