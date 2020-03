Energylandia

Pools pretpark Energylandia ontkomt niet aan coronamaatregelen

Het coronavirus zorgt ook in Polen voor problemen. Even leek het erop dat het Poolse attractiepark Energylandia ondanks de internationale coronapaniek gewoon open zou gaan op zaterdag 4 april. Op het laatste moment is besloten om de seizoensstart minimaal anderhalve week uit te stellen.



Energylandia, het pretpark met de meeste achtbanen van Europa, wil het seizoen nu aftrappen op maandag 13 april. De tekst "Feestelijke opening op 4 april" op de homepage is deze week vervangen door "Feestelijke opening: binnenkort".





ZIE OOK: Video: dit wordt de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan in Energylandia



Polen telt op dit moment bijna 1800 geregistreerde gevallen van corona. Er vielen tot nu toe twintig doden.



Lanceerachtbaan

Voor Energylandia staat seizoen 2020 in het teken van de opening van het nieuwe themagebied Aqualantis. Daarin staan lanceerachtbaan Abyssus, een kleine boomerang coaster, een interactieve waterattractie, een boottocht, een restaurant en een souvenirwinkel.

ZIE OOK: Ongelofelijk: Pools pretpark Energylandia bouwt dit jaar nóg een nieuwe achtbaan