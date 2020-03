Faunapark Flakkee

Dierenpark in Zuid-Holland vreest voor faillissement door coronasluiting

Een dierentuin in Zuid-Holland dreigt in de problemen te komen door de coronacrisis. Omdat Faunapark Flakkee voorlopig gesloten moet blijven, komt er geen geld binnen. Het is de vraag of het kleinschalige dierenpark, gelegen op eiland Goeree-Overflakkee, dat gaat overleven. Een faillissement ligt op de loer.



Op een gemiddelde dag trekt de dierentuin zo'n driehonderd bezoekers. Zij betalen 9,50 euro voor een kaartje. Die inkomstenbron valt nu weg. "Het is de duurste periode van het jaar, want er worden nu veel jongen geboren", vertelt eigenaresse Petra Blokker aan RTV Rijnmond. "Alleen al de zilvervosjes eten echt kilo's vlees."





ZIE OOK: Dierenparkje in Gelderland ondanks corona nog gewoon elke dag geopend



Blokker is het zelf niet helemaal eens met de noodgedwongen sluiting. "Het is hier groot zat en als we beperkt mensen binnenlaten, dan kun je hier wandelen zonder iemand tegen te komen. De dierentuin is zo'n beetje het enige uitje waarbij je je handen in de zakken kunt houden en alleen je ogen hoeft te gebruiken."



Neusberen

Per maand is het park zo'n 3000 euro kwijt aan voedsel voor de dieren. In Faunapark Flakkee leven onder andere stinkdieren, roofvogels, uilen, capibara's, alpaca's, papegaaien, beverratten, rode neusberen, servals, stokstaartjes, flamingo's, moeraskatten, otters en wezels.



Om ervoor te zorgen dat zij deze periode doorkomen, vraagt het management nu om financiƫle hulp. Donaties kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL60RABO0122118677, onder vermelding van 'Donatie dieren'. Het is ook mogelijk om het park te steunen door een dier te adopteren.

ZIE OOK: Belgische dierentuin dreigt ten onder te gaan door coronacrisis