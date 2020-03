Disneyland Paris

Sluiting Disneyland Paris gaat nog weken duren

Disneyland Paris blijft nog minstens weken gesloten voor publiek. Dat staat in een interne memo die verstuurd is aan Disney-medewerkers. Officieel duurt de sluiting van de Disney-parken en de Disney-hotels "tot en met het einde van de maand". Het zal echter niemand verbazen dat het resort op woensdag 1 april niet opengaat.



Werknemers hebben te horen gekregen dat Disneyland in ieder geval tot en met woensdag 15 april dicht zal zijn. Dat is in lijn met de maatregelen van de Franse overheid om het coronavirus af te zwakken. De datum kan nog verder opgeschoven worden, afhankelijk van waar de regering mee komt.





ZIE OOK: Video: nieuwe luchtbeelden tonen uitgestorven Disneyland Paris



"We houden de situatie scherp in de gaten en nemen weloverwogen beslissingen op basis van richtlijnen van de Franse autoriteiten", staat in de memo voor Disney-personeel. "We zullen onze goedgekeurde continuïteitsplannen voor het bedrijf zo snel mogelijk met jullie delen."



Gesprekken

Achter de schermen vinden gesprekken plaats over "verschillende opties voor onze medewerkers om de toekomst van ons resort veilig te stellen". "We willen zowel de onderneming als getroffen werknemers beschermen."





ZIE OOK: Thalys rijdt zeker tot half mei niet naar Disneyland Paris