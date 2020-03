Europa-Park

Europa-Park vernieuwt wachtrij van klassieke attractie Geisterschloss

Europa-Park heeft afgelopen winter onverwachts een klassieke attractie vernieuwd. De wachtrij van het spookhuis Geisterschloss is voorzien van een nieuwe, dure animatronic. Bezoekers worden voortaan toegesproken door een zombie-achtig figuur bovenop op een doodskist.



"Het is een leuke verrassing voor alle nostalgici die al van jongs af aan naar Europa-Park komen", vertelt operationeel manager Thorsten Marohn. "Het spookhuis was één van de eerste attracties in het park. Het resultaat vind ik erg succesvol."





Bij de kist staat de tekst 'benvenuti dai morti', Italiaans voor 'welkom bij de doden'. Geisterschloss, geopend in 1982, ligt in het Italiaanse themagebied van Europa-Park. De darkride bestaat uit een reeks gruwelijke horrorscènes zonder samenhangend verhaal.



Uitgesteld

Eigenlijk had vandaag het zomerseizoen van Europa-Park van start moeten gaan. Door het coronavirus is de opening van het Duitse attractiepark uitgesteld tot na zondag 19 april.

















