Fans delen massaal hun mooiste Efteling-foto's tijdens coronasluiting: #BlijfBetoverd

Efteling-fans met heimwee houden de herinneringen aan het attractiepark levend. Vanwege het coronavirus is de Efteling al twee weken gesloten. De kans is groot dat het park nog wel een tijdje dicht blijft. Om toch in de sprookjessferen te blijven, lanceerde een Efteling-medewerker op eigen initiatief een speciale Twitter-hashtag: #BlijfBetoverd.



"Omdat we ons prachtige park niet kunnen bezoeken, is het mooi de betovering online levend te houden", vertelt initiatiefnemer Leroy Mijns aan Looopings. "Met die gedachte heb ik de hashtag in het leven geroepen." Inmiddels komt #BlijfBetoverd veelvuldig voorbij op Twitter. "Ontzettend leuk om te zien dat het zo goed is opgepakt."





De Efteling heeft zelf ook van zich laten horen met een #BlijfBetoverd-foto van het Huis van de Vijf Zintuigen, het entreegebouw. "Wat een mooi initiatief, Leroy!", reageert het park in een Twitter-bericht. "Wij doen graag mee."



De poorten van de Efteling blijven minimaal tot en met maandag 6 april dicht. Of de sluiting verlengd gaat worden, moet begin volgende week duidelijk worden. Het is zeer uitzonderlijk dat de Efteling zo lang niet toegankelijk is. Sinds 2010 is het park in principe elke dag van het jaar geopend.





















































































