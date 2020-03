Europa-Park

Trieste beelden: Europa-Park blijft leeg op geplande openingsdag

Voor Europa-Park had vandaag een dag vol feestelijkheden moeten worden. Door het coronavirus blijft het Duitse attractiepark echter noodgedwongen leeg. Op de dag dat de poorten eigenlijk open zouden gaan, deelt men een mistroostige video met luchtbeelden van een uitgestorven park.



Er hangt een desolate sfeer. Waar normaal gesproken karretjes met gillende bezoekers voorbijrazen, staan de attracties nu stil. De YouTube-video, opgenomen met behulp van een drone, duurt drieënhalve minuut. Op de achtergrond is de kenmerkende parkmelodie van Europa-Park te horen. Nagenoeg alle themagebieden en belangrijke attracties komen voorbij.





"Eigenlijk had je vanaf vandaag weer langs kunnen komen", staat in de videobeschrijving. "Aangezien dit helaas niet mogelijk is, nemen we je mee op een vlucht door het park." Europa-Park is in ieder geval tot en met zondag 19 april dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mogelijk wordt de maatregel nog verlengd.

