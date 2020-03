Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen wordt duurzamer: dit gaat er veranderen

Attractiepark Slagharen wil de komende tijd meer gaan investeren in duurzaamheid. Dat vertelt technisch manager Edwin Kruithof in een interview. Hij heeft een projectgroep opgezet om te bekijken wat er in het pretpark op korte en lange termijn verbeterd kan worden.



Kruithof houdt zich bezig met elektriciteit, waterbeheer, infrastructuur en werktuigkundige en facilitaire zaken in het park. "Natuurlijk besparen we graag op energiekosten, maar we willen vooral écht duurzaam zijn", zegt hij in een magazine voor medewerkers.





De eerste stap was bewustzijn creëren onder het personeel. "Lampen uitdoen als je weggaat, deuren sluiten, stekker van de koelkast eruit als het park langere tijd dicht is, kachels op een laag pitje", somt hij op. "Eigenlijk allemaal zaken die je thuis ook doet."



Zwembad

Met name in zwembad Aqua Mexicana, geopend in 2015, is volgens Kruithof nog veel winst te behalen. Gasgestookte installaties worden binnenkort vervangen door energiezuinige elektrische installaties. "Voor de langere termijn denken we aan het plaatsen van warmtewisselaars die het warme afvalwater gebruiken om vers water op te warmen."



Het afgelopen jaar zijn er al afsluitingen geplaatst bij de in- en uitgangen van de waterglijbanen. "Die brachten flink wat koele lucht het pand in. Nu doen we 's avonds gewoon de deurtjes dicht, werkt super." Ook worden gewone lampen vervangen door led-verlichting.



Zonnepanelen

De manager hoopt dat Slagharen over vijf jaar "een substantieel deel" van de benodigde energie zelf kan opwekken. "Bijvoorbeeld met zonnepanelen." Ook droomt hij ervan om de dieselauto's van de technische afdeling te vervangen door elektrische. "En dat we met een schakelplan de verwarming in vakantiebungalows groepsmatig aan- en uit kunnen zetten."

