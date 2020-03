Nieuws

Bobbejaanland, Walibi Belgium en Plopsaland zien paasvakantie in rook opgaan

De kogel is door de kerk in België: ook tijdens de paasvakantie blijven de pretparken gesloten. Overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is slecht nieuws voor Bobbejaanland, Walibi Belgium, Plopsaland De Panne, Bellewaerde, Plopsa Coo en Plopsa Indoor Hasselt.



Voor hen is de paasperiode normaal gesproken een belangrijke inkomstenbron. Ook dierenparken als Boudewijn Seapark, Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael kunnen een financiële strop tegemoetzien. Of de parken op maandag 20 april alsnog opengaan, is nog maar de vraag.





De Nationale Veiligheidsraad in België heeft namelijk al aangekondigd dat de sluitingsperiode na een evaluatie opnieuw verlengd kan worden en tot en met zondag 3 mei. Tot nu toe liepen alle maatregelen tot en met zondag 5 april. In dat geval hadden grote attractieparken alleen het eerste weekend van het zomerseizoen moeten missen.



Nederland

In Nederland zijn de meeste coronamaatregelen vooralsnog van kracht tot en met maandag 6 april. Het is aannemelijk dat het kabinet kiest voor een verlenging. Komende week moet daar meer duidelijk over worden.

