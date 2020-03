Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen wil uitpakken met zomeravonden in juli en augustus

Attractiepark Slagharen is van plan om komende zomer extra lang open te blijven. Normaal gesproken sluit het pretpark in Overijssel dagelijks om 17.00 of 18.00 uur. Op acht woensdagen en zaterdagen in juli en augustus staan speciale zomeravonden op het programma, met extra entertainment.



Het gaat om woensdag 22 juli, zaterdag 25 juli, woensdag 29 juli, zaterdag 1 augustus, woensdag 5 augustus, zaterdag 8 augustus, woensdag 12 augustus en zaterdag 15 augustus. Dan blijft het park waarschijnlijk open tot 21.00 uur. De precieze invulling is nog niet bekend.





De plannen worden genoemd in een personeelsmagazine dat al een tijdje geleden is gemaakt. Vanwege de coronacrisis houdt Slagharen nu een slag om de arm. "We zijn ingehaald door de tijd", legt een woordvoerster uit. "Mogelijk kunnen niet alle programma's exact uitgevoerd worden zoals gepland."



Uitgesteld

Welke plannen doorgaan en op welke manier hangt af van de ontwikkelingen rond de seizoensstart. Eigenlijk zou Slagharen vandaag opengaan, op vrijdag 27 maart. Door landelijke maatregelen tegen het coronavirus is de opening voorlopig uitgesteld tot maandag 20 april. Elke dag dat het park dicht moet blijven, wordt er geld verloren en slinkt logischerwijs het budget voor de rest van het jaar.



Het grootste attractiepark van Nederland, de Efteling, stopt dit jaar juist met het organiseren van aparte zomeravonden.

