Walibi Belgium

Walibi Belgium doneert duizenden maskers aan zorgpersoneel

Walibi Belgium schiet zorgpersoneel te hulp. Het attractiepark doneert duizenden maskers aan verschillende zorginstellingen in de regio. In totaal gaat het om vijfduizend FFP2-maskers en chirurgische mondmaskers. Die komen tijdens de coronacrisis goed van pas.



Ze worden geschonken aan het Rode Kruis, ziekenhuis UMC Sint-Pieter in Brussel en brandweerlieden van de gemeente Waver, bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "We willen graag alle hulpdiensten en verplegend personeel bedanken en wensen hen heel veel goede moed toe", laat het park weten.





ZIE OOK: Video: klusjesman Bobbejaanland maakt pretpark in zijn eentje klaar voor opening



Vanwege het coronavirus is ook Walibi Belgium voorlopig gesloten. In de tussentijd zet Jérémy Brohée, de operationeel manager van het pretpark, zich in voor het Rode Kruis. Hij is tijdelijk actief als bemanningslid van ambulances, zo meldt Walibi trots op Facebook.

ZIE OOK: Madurodam helpt Rode Kruis aan beschermingsmiddelen tijdens coronacrisis