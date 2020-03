Attractiepark Toverland

Directeur Toverland spreekt personeel toe: 'Alles komt goed'

Toverland heeft een videoboodschap opgenomen voor medewerkers nu het attractiepark noodgedwongen wekenlang gesloten is. Daarin vertelt algemeen directeur Jean Gelissen jr. dat personeelsleden zich geen zorgen hoeven te maken over hun toekomst en de toekomst van het park. "Alles komt goed", belooft hij. "Toverland heeft een magisch mooie toekomst."



Wel staat Gelissen jr. stil bij de impact die de tijdelijke sluiting heeft. Hij zegt zijn collega's ontzettend te missen. "Het doet ons enorm veel pijn om te zien dat Toverland gesloten is." Het dichtgooien van het park was niet vanzelfsprekend, aldus de directeur. "Dat was sowieso enorm pijnlijk en dat ging niet over één dag ijs."





Parkeigenaar Jean Gelissen sr. - de vader van de algemeen directeur - baalt dat hij de poorten heeft moeten sluiten, maar wil naar eigen zeggen positief blijven. "Daar ben ik ondernemer voor. Want uiteindelijk gaan we het samen weer doen, door samen naar voren te denken. Jullie inzet geeft me vertrouwen."



Evenementen

Ook technisch directeur Paul Oomen en Miriam Derickx-Linders van de ondernemingsraad steken het personeel een hart onder de riem. Toverland is sinds zaterdag 14 maart dicht naar aanleiding van overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Die lopen vooralsnog tot en met maandag 6 april. Twee grote evenementen in mei zijn geannuleerd.

