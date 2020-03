Beekse Bergen

Tien dieren overleden door brandstichting in Safaripark Beekse Bergen: 'Verschrikkelijk'

Bij een brand in Safaripark Beekse Bergen zijn afgelopen nacht tien dieren om het leven gekomen. Op drie plekken in het Brabantse dierenpark brak brand uit: bij de houten buitenverblijven van de jachtluipaarden en de nijlgaus en bij de stal van de impala's en koedoes. Volgens de politie gaat het om brandstichting.



"Het is verschrikkelijk", vertelt een woordvoerster van de dierentuin aan Looopings. "Wij hebben zoiets in al die jaren nog nooit meegemaakt." Acht impala's en twee koedoes kwamen om het leven door de vlammen. Verder vielen er geen gewonden.





Vanwege de brand worden de jachtluipaarden voorlopig op een andere plek in het park gehuisvest. De nijlgaus hoeven niet te verhuizen. "Zij hebben gelukkig nog andere schuilplekken in hun verblijf."



Maatregelen

Over de dader en de reden van de brandstichting tast het park nog in het duister. "De politie doet nu onderzoek, dat moeten we afwachten." Wel neemt parkeigenaar Libéma onmiddellijk extra veiligheidsmaatregelen. "We hadden al nachtelijke beveiliging, maar die wordt opgeschaald", weet de voorlichtster.



Safaripark Beekse Bergen is al bijna twee weken gesloten voor bezoekers in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het naastgelegen Vakantiepark Beekse Bergen is wel geopend, net als Safari Resort Beekse Bergen.

