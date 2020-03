Walibi Holland

Walibi Holland gaat ethische hackers belonen met vrijkaarten

Walibi Holland lanceert een nieuw beleid voor ethische hackers. Wie zwakke plekken aantreft op de officiële Walibi-website, wordt in het vervolg beloond met bijvoorbeeld vrijkaarten. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Afgelopen najaar ontdekten hackers meerdere fouten op de oude Walibi-site.



Zo bleek het mogelijk om prijzen van entreekaarten en vakantiehuizen te manipuleren. Ook kwam vertrouwelijke verkoopinformatie op straat te liggen. Directrice Mascha van Till dreigde met een aangifte tegen één van de hackers wegens afpersing, maar kwam daar later weer op terug nadat hij zijn excuses had aangeboden.





Vorige maand presenteerde het attractiepark een volledig nieuwe website, die al op dag één gekraakt werd. Nu probeert Walibi de talenten van ethische hackers op een positieve manier in te zetten. Wie een zwakke plek aantreft in de beveiliging, kan een mail sturen naar [email protected]



"Wij reageren dan binnen vier dagen", zegt de voorlichtster. "Alle meldingen worden vertrouwelijke behandeld. Het is ook mogelijk om een pseudoniem te gebruiken." Walibi vraagt hackers om een gevonden probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en eventuele verkregen vertrouwelijke gegevens na afloop te verwijderen.



Wat de beloning is, hangt af van de ernst van het aangetroffen probleem. Binnenkort verschijnt op de Walibi-site een aparte pagina met uitleg over het nieuwe beleid. De online ticketshop van het park was een tijdje niet bereikbaar vanwege technisch onderhoud, maar inmiddels functioneert de shop weer.

