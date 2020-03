Legoland Discovery Centre Scheveningen

Coronacrisis: Legoland Scheveningen moet op zoek naar nieuwe openingsdatum

De geplande opening van het nieuwe overdekte pretpark Legoland Discovery Centre Scheveningen gaat niet door. Het was de bedoeling om het attractiepark op donderdag 7 mei officieel te openen. Bovendien zou op zaterdag 2 en zondag 3 mei alvast een speciaal testweekend plaatsvinden.



Door het coronavirus heeft het management ervoor gekozen om de ingebruikname van het park tot nader order uit te stellen. "Deze beslissing is genomen op basis van de door de Nederlandse regering en het RIVM opgestelde veiligheidseisen met betrekking tot het coronavirus", laat Legoland weten.





"Wij begrijpen dat dit een frustrerende en moeilijke tijd is voor velen, maar hopen ook op uw begrip in deze situatie." Een nieuwe openingsdatum wordt later gecommuniceerd. Aangeschafte tickets blijven geldig.



Sea Life

Legoland Scheveningen is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, net als Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon en Sea Life Scheveningen. Ook die bestemmingen zijn voorlopig dicht.

