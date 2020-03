Bobbejaanland

Video: klusjesman Bobbejaanland maakt pretpark in zijn eentje klaar voor opening

In Bobbejaanland wordt rond deze tijd van het jaar normaal gesproken met man en macht gewerkt om het pretpark klaar te maken voor de seizoensstart. Nu de poorten voorlopig gesloten blijven vanwege het coronavirus, is het attractiepark uitgestorven. Alleen conciërge Daniel Leunens is nog aan het werk.



Tv-programma #Corona2020 van Vlaamse zender VIER zocht hem op. "Ik zit hier al 35 jaar", vertelt hij. "Heel onze ploeg zit nu thuis." Leunens werkt voorlopig in zijn eentje door. "Het is hier 35 hectare groot, hier is werk genoeg." De klusjesman houdt zich bezig met schoonmaakwerk en het controleren van kettingen en veiligheidsbeugels. "Alles wat ik nu gedaan heb, moeten de mannen niet meer doen."





ZIE OOK: Belgische pretparken missen vooralsnog één openingsweekend



Leunens verheugde zich op het einde van de winter, zodat hij niet meer alleen is. "Nu met die ziekte is het verschrikkelijk. Het is hier echt doods." De conciërge heeft medelijden met mensen die zich nu thuis aan het vervelen zijn. "Je kunt niet blijven poetsen. Ik wel. Ik kan hier blijven poetsen."



Terugkijken

De reportage uit Bobbejaanland is terug te kijken op Facebook.

ZIE OOK: Bobbejaanland knapt deze winter groot gedeelte van het park op