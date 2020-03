Efteling

'Efteling kan tientallen miljoenen euro's omzet verliezen door sluiting'

Door de langdurige sluiting van de Efteling kan het attractiepark tientallen miljoenen euro's mislopen. Dat heeft wetenschapper en pretparkexpert Pieter Cornelis becijferd op verzoek van Looopings. Hij houdt niet alleen rekening met misgelopen bezoekers, maar ook met het effect dat de coronacrisis op de langere termijn heeft.



Hoeveel geld het grootste en populairste attractiepark van de Benelux exact moet missen, is volgens Cornelis lastig te zeggen. "Het blijft een inschatting. Er spelen namelijk twee zaken: de bezoekersaantallen en de bestedingen per persoon." Die zijn in maanden als maart en april beduidend lager dan in de zomermaanden.





De gemiddelde besteding per Efteling-bezoeker bedroeg in 2018 - het laatste jaar waarvan cijfers bekend zijn gemaakt - 42 euro. "Rekening houdend met de tijd van het jaar zou ik op dit moment uitgaan van een gemiddeld omzetverlies van circa 400.000 euro per dag." Vooralsnog blijft het park 24 dagen gesloten. "Dan kom je dus uit op een slordige 10 miljoen euro."



Diepe recessie

Dat is echter slechts een deel van de inkomstenderving, waarschuwt Cornelis. "Het belangrijkste gevolg van de sluiting is een langetermijneffect. Wat is de impact van de recessie op de middellange termijn?" Er zijn verschillende scenario's mogelijk, weet de deskundige. "Maar het meest waarschijnlijke scenario is volgens het Centraal Planbureau een redelijk diepe recessie."



Als de parken uiteindelijk weer opengaan, zal er volgens Cornelis een "tijdelijke inhaalvraag" ontstaan. "De zogenaamde 'sense of urgency'." Deze korte inhaalslag, die het huidige omzetverlies deels compenseert, zakt echter vrij snel weer weg. "En dan zakt de vraag van de consument naar het werkelijke en stabiele nieuwe niveau."



Kortingen

Ook als de bezoekersaantallen zich herstellen, zullen de bestedingen per persoon langer onder druk staan, vreest de wetenschapper. "Enerzijds omdat er diepere kortingen gegeven zullen worden om bezoekers te trekken, anderzijds omdat gasten in het park minder zullen uitgeven, bijvoorbeeld door hun eigen eten en drinken mee te nemen."



Hoe langer de sluiting vanwege corona duurt, des te groter zal het negatieve effect zijn. Het omzetverlies van grofweg 10 miljoen euro op de korte termijn staat daarbij niet in verhouding met de uiteindelijke derving. "Stel dat de bestedingen met 10 procent terugzakken en de bezoekersaantallen 5 procent onder de begroting uitkomen, los van de huidige 24 dagen, dan zou dat zorgen voor een extra omzetverlies van circa 30 miljoen euro."



Onzekerheden

In dit rekenvoorbeeld zou de Efteling, rekening houdend met de tijdelijke inhaalslag bij een heropening, uitkomen op een totale omzetderving tussen de 35 en 40 miljoen euro. Cornelis: "Al met al dus geen rooskleurig verhaal, met veel onzekerheden."



Hij benadrukt dat er nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn om dergelijke negatieve effecten te kunnen meten. "Want zo'n situatie is gelukkig nog nooit eerder voorgekomen." De kans is bovendien groot dat de Efteling langer dan 24 dagen gesloten zal moeten blijven. Daarover is nu nog niets bekend.



Rechttrekken

De Efteling wil zich nog niet wagen aan een schatting, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Want op sommige dagen zetten we beduidend meer om dan op andere dagen. Pas achteraf kunnen we de balans opmaken." Bovendien houdt men ook rekening met mensen die later dit jaar alsnog zullen langskomen. "Verblijven verplaatsen we bijvoorbeeld zo veel mogelijk. We hebben dus geen idee in hoeverre het straks nog rechttrekt."

