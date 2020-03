Fans

Eigenaar Themepark.nl gooit na twintig jaar handdoek in de ring: 'Koek is op'

Eén van de oudste pretparksites van Nederland stopt ermee. Na twintig jaar wordt het forum van Themepark.nl uit de lucht gehaald. Dat laat site-eigenaar Serge Kapitein weten in een afscheidsbericht. "De koek is op zoals ze dat zo mooi zeggen en de tijd is gekomen voor andere mooie nieuwe dingen", schrijft hij.



Themepark.nl begon op 21 mei 2000 als een internetforum over attractieparken en aanverwante zaken. Aanvankelijk was de site dé plek voor pretparkfans om het laatste nieuws te volgen en discussies te voeren over het reilen en zeilen in de pretparkwereld. Meetings werden drukbezocht.





Na een jaar of tien werd de website langzaam maar zeker minder relevant. Door de opkomst van social media en initiatieven van andere partijen hadden fans steeds meer alternatieven om online met hun hobby bezig te zijn.



Dictatoriaal

De afgelopen vijf jaar ging het bergafwaarts met de populariteit van Themepark.nl. Strenge, dictatoriale forumregels joegen veel leden weg. Ook binnen de staf ontstond regelmatig onenigheid. Het feit dat men dertien jaar na de introductie van de eerste iPhone nog geen mobiele versie van de website had ontwikkeld, was ook geen goede reclame.



In september vorig jaar stopte eigenaar Kapitein al met het kermisgedeelte op het forum, Kermisclub.nl. Dat gebeurde naar aanleiding van bedreigingen uit de kermiswereld. Actieve leden zijn inmiddels een nieuw forum begonnen onder dezelfde naam.



Willekeurig

"We hebben twintig hele mooie jaren beleefd met vele hoogtepunten", zo blikt Kapitein nu terug in een verklaring. Daarin meldt hij ook dat de term Themepark.nl voorlopig niet helemaal verdwijnt. De Facebook- en Instagram-kanalen blijven in de lucht. Daar worden vandaag de dag voornamelijk willekeurige achtbaanplaatjes, onnozele dilemma's en incorrecte nieuwsberichten met taalfouten gepubliceerd.



Kapitein heeft vandaag niet gereageerd op een verzoek om aanvullend commentaar van Looopings.





