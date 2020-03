Efteling

Stem van Trollenkoning in de Efteling overleden

Voormalig Efteling-ontwerpcoördinator Peter van Ostade overleed eerder deze maand op 74-jarige leeftijd. Bij het grote publiek is vooral zijn stemgeluid bekend: hij leende zijn stem eind jaren tachtig namelijk aan de iconische Trollenkoning in het Sprookjesbos.



Van Ostade kwam in 1968 bij de Efteling in dienst als vormgever. Halverwege de jaren tachtig werd hij aangesteld als ontwerpcoördinator. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met de showbeleving van beroemde attracties als Fata Morgana, Droomvlucht en Villa Volta.





ZIE OOK: Efteling rouwt om overleden Sprookjesbos-stem: 'Een groot gemis'



"Met goed getimede licht- en geluidseffecten werden ontwerpen op papier tot leven gebracht door technici", vertelt een Efteling-woordvoerster. Nadat hij al verschillende stemmen had ingesproken voor Fata Morgana, werd de stem van de coördinator in 1988 ook gebruikt voor de inmiddels befaamde Trollenkoning.



Mooie vondst

Ook 32 jaar later spreekt de toekomstvoorspellende trol dankzij Van Ostade nog altijd zijn kenmerkend brabbeltaaltje. "Een taal die niemand echt verstaat, maar door gasten van alle nationaliteiten begrepen wordt", aldus de voorlichtster. "Een mooie vondst die de beleving erg versterkt. Een memorabele ontmoeting die vele bezoekers zich tot in lengte van jaren zullen herinneren."



Efteling-icoon Van Ostade stierf op 13 maart. "We wensen alle nabestaanden veel sterkte bij dit verlies", besluit de woordvoerster.

ZIE OOK: Efteling-schrijfster Martine Bijl (71) overleden