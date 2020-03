Disneyland Paris

Disneyland Paris schrapt hardloopwedstrijd met prinsessenthema

Disneyland Paris annuleert een groot hardloopevenement met een prinsessenthema. In de Disney-parken zou van vrijdag 8 tot en met zondag 10 mei de eerste editie van de Disneyland Paris Princess Run plaatsvinden. "Uit voorzorg wordt het evenement afgelast", laat Disney weten.



Het coronavirus gooit roet in het eten. "Nu de omstandigheden wereldwijd razendsnel aan het veranderen zijn, nemen we tijdig een noodzakelijke beslissing op basis van richtlijnen van de Franse autoriteiten", staat in de verklaring.





Wie een startbewijs had geboekt, met of zonder verblijf, krijgt het betaalde bedrag terug. Alle reserveringen worden automatisch geannuleerd. Het is niet bekend of de Princess Run in 2021 wel plaatsvindt.



Najaar

De vijfde editie van het reguliere Disneyland Paris Run Weekend gaat eind september vooralsnog gewoon door. "We kijken ernaar uit om deelnemers komend najaar alsnog te verwelkomen", aldus de organisatie.



De Disney-parken zijn sinds zaterdag 14 maart volledig gesloten voor bezoekers. Officieel duurt de tijdelijke sluiting tot het einde van de maand. Het heeft er echter alle schijn van dat de sluiting verlengd zal moeten worden.

