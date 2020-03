Borth Wild Animal Kingdom

Ophef over Britse dierentuin: één op de vijf dieren overleden in 2018

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de dierentuin Borth Wild Animal Kingdom. Begin dit jaar werd het park op verzoek van de gemeente gesloten, naar aanleiding van zorgen over de veiligheid van dieren en bezoekers. Nu blijkt uit interne documenten dat in 2018 één op de vijf dieren in de dierentuin gestorven is. Tot overmaat van ramp ontsnapten vandaag twee antilopen.



Daarover berichten verschillende Britse media. Het dierenpark in Wales had al een twijfelachtige reputatie sinds eind 2017 een ontsnapte lynx doodgeschoten moest worden. Een tweede lynx overleed enkele dagen later, toen verzorgers probeerden om het beest naar een ander verblijf te verplaatsen.





Het management sprak destijds over een "vreselijke procedurefout". "De lynx is gestikt toen ze klem zat in een vangstok", luidde de uitleg. Het controversiële park bleef maandenlang dicht om verbeteringen door te voeren. Toch bleven er misstanden aan het licht komen.



Vuurwapens

In januari dit jaar ontdekte de gemeente bijvoorbeeld dat er in het geval van een ontsnapping niet voldoende medewerkers zouden zijn die met vuurwapens kunnen omgaan. Daarop werd het park gesloten. Vorige maand koos het management er zelf voor om weer open te gaan, met uitzondering van het leeuwenverblijf. Het argument: zonder inkomsten kan de dierentuin niet blijven voortbestaan.



In 2018 werd al gesproken over de dood van een wallaby, een doodshoofdaapje, een luipaard, een python, een emoe en drie kaalkopibissen. Inmiddels zijn veel meer sterfgevallen aan het licht gekomen. In hetzelfde jaar stierven 57 van de 305 dieren, waaronder vijf van de zeven klokschildpadden, zeven van de dertig primaten, vijf van de zes parkieten, twee van de negen stokstaartjes, één van de twee kaaimannen, alle zeven grote agaatslakken en alle vijf wandelende takken.



Onveilig

Veel dieren zouden overleden zijn doordat ze gehuisvest werden in slecht onderhouden, onveilige verblijven. Een hoop andere dieren hebben het park verlaten. Naar verluidt zijn enkele apen en een krokodil zelfs verkocht aan particulieren.



Dierenrechtenorganisaties eisen nu dat Borth Wild Animal Kingdom permanent de poorten sluit. Ondanks alle zorgen was de directie van de omstreden dierentuin van plan om de komende tijd gewoon open te blijven. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het park nu alsnog dicht. Wel ontsnapten vandaag twee antilopen. "Als iemand ze ziet lopen, contacteer ons dan onmiddellijk", meldt het park op Facebook. "Wees niet bang en blijf kalm."



Geen vertrouwen

De gemeente heeft geen vertrouwen meer in een goede afloop. Men is verwikkeld in een juridische strijd om het park te laten sluiten. Achter de schermen worden alvast plannen gemaakt om enkele gevaarlijke dieren, waaronder een python en twee leeuwen, over te laten plaatsen.



De directie van het park vraagt het publiek op internet ondertussen om donaties "om deze moeilijke tijd door te komen".

