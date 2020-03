Efteling

Efteling betaalt ook oproepkrachten door tijdens coronasluiting

De Efteling laat zich van haar beste kant zien. Nu het attractiepark noodgedwongen wekenlang gesloten is vanwege het coronavirus, worden alle personeelsleden automatisch doorbetaald. Dat geldt óók voor alle oproepkrachten, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Voor veel seizoensmedewerkers van Nederlandse attractieparken is het afwachten met welke noodmaatregelen de overheid precies op de proppen gaat komen. De Efteling heeft besloten om die regeling niet af te wachten. Oproepkrachten worden nu uit eigen zak betaald, op initiatief van de Efteling-directie.





"Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over alle oproepkrachten op basis van hoe vaak ze de afgelopen twaalf maanden gewerkt hebben", legt de voorlichter uit. "Hopelijk kunnen ze de periode waarin ze niet ingezet kunnen worden daarmee overbruggen."



Goed nieuws

Dat is goed nieuws voor personeelsleden die een contract hebben voor bijvoorbeeld twee of vier uur, maar in de praktijk het afgelopen jaar veel vaker aan het werk waren. De Efteling maakt geen gebruik van nulurencontracten.



Andere Nederlandse pretparken hebben geen budget vrijgemaakt voor deze groep werknemers. Daar moeten oproepkrachten en medewerkers met een nulurencontract de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van de overheid afwachten om te weten hoeveel ze de komende tijd betaald krijgen. De details worden op dit moment uitgewerkt.



Coronacrisis

In verband met de coronacrisis is de Efteling al anderhalve week volledig gesloten voor publiek, een zeer uitzonderlijke situatie. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de poorten weer geopend kunnen worden. Zelf zegt de Efteling dat het park "tot nader order" dicht blijft.

