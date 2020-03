Madurodam

Madurodam helpt Rode Kruis aan beschermingsmiddelen tijdens coronacrisis

Madurodam schiet het Rode Kruis te hulp. Bij het opruimen van de werkplaats van het Haagse themapark hebben medewerkers allerlei beschermingsmiddelen gevonden en verzameld. Die zijn gedoneerd aan de hulporganisatie.



Gisteren brachten personeelsleden 1800 handschoenen, 200 werkschorten en 50 paar overschoenen naar een speciaal inleverpunt. Het management van Madurodam laat weten trots te zijn op de collega's. "Want alle kleine beetjes helpen."





Door de uitbraak van het coronavirus is er in Nederland een tekort aan beschermingsmateriaal en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis is daarom een centrale inzamelingsactie gestart.



1 juni

Net als alle noemenswaardige toeristische attracties in Nederland blijft Madurodam de komende tijd gesloten. Het park gaat naar aanleiding van aangescherpte overheidsmaatregelen vooralsnog uit van 1 juni als openingsdatum.

