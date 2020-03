Efteling

Efteling dicht tot 1 juni? Attractiepark kan nog geen uitsluitsel geven

De Efteling weet nog niet of het attractiepark in ieder geval tot maandag 1 juni gesloten zal blijven. Gisteren kondigde het kabinet nieuwe, strenge maatregelen aan om het coronavirus onder controle te krijgen. Tot 1 juni zijn alle vergunningplichtige evenementen in Nederland verboden.



Daarnaast geldt er voorlopig een verbod op bijeenkomsten met meer dan drie personen. Wat dat betekent voor het grootste attractiepark van de Benelux, is nog niet duidelijk. Tot nu toe werd dinsdag 7 april genoemd als de dag waarop de Efteling weer open zou gaan, omdat de meeste coronamaatregelen vooralsnog tot en met 6 april van kracht zijn.





Door alle onzekerheid noemt de Efteling nu geen datum meer. "Op aanraden van de overheid en in afstemming met de Brabantse veiligheidsregio's zijn alle bedrijfsonderdelen van de Efteling tot nader order gesloten", luidt de nieuwe verklaring. "Hierdoor kunnen we momenteel geen concrete openingsdatum benoemen."



Pinksteren

Mocht het park inderdaad nog maanden dicht blijven, dan zou dat een enorme financiële klap betekenen voor het bedrijf. De Efteling moet in dat geval populaire feestdagen als Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag missen, net als de drukke meivakantie. Pinksteren valt dit jaar op 31 mei en 1 juni.

