Attractiepark Toverland

Toverland stelt twee grote evenementen uit

Twee grote evenementen in Toverland gaan voorlopig niet door. Op vrijdag 15 mei zou in het attractiepark een muziekfestival plaatsvinden met onder meer André Hazes. Twee dagen later, op zondag 17 mei, stond een speciale YouTube-dag op de planning. Naar aanleiding van nieuwe overheidsmaatregelen tegen het coronavirus moeten beide feestjes afgelast worden.



Dat bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. "We balen er natuurlijk ontzettend van, maar de gezondheid van gasten, medewerkers en artiesten komt uiteraard op de eerste plek", zegt ze.





Het is de bedoeling om beide evenementen op een later moment alsnog door te laten gaan. Of dat nog in 2020 zal zijn, is op dit moment niet duidelijk. "We zijn daarbij ook afhankelijk van de agenda's van de artiesten", weet de voorlichtster. Wie al een kaartje had gekocht, krijgt later meer informatie over de mogelijkheden.



Openingsdatum

Toverland blijft voorlopig communiceren dat het attractiepark vanwege corona in ieder geval tot en met maandag 6 april dicht is. Wat er daarna gaat gebeuren, is afwachten. "Wij verwachten uiterlijk 6 april duidelijkheid over eventuele vervolgmaatregelen na deze datum", luidt de aangepaste verklaring. Abonnementen worden later automatisch verlengd met het aantal gesloten dagen.

