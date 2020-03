Disneyland Paris

Droom van Nederlandse Disney-fan komt uit: rondlopen in Mickey Mouse-pak

Tv-programma Man Bijt Hond heeft de ultieme wens van een Nederlandse Disney-fanaat laten uitkomen. Sinds het overlijden van haar man zoekt Annette Blyaert uit Zwolle haar liefde en troost bij Mickey Mouse. Een bezoek aan Disneyland Paris liet haar inzien hoe belangrijk de beroemde muis voor haar is.



"Toen werd er een kerstboom aangestoken", vertelt Blyaert. "Ik heb heel veel tranen gelaten." Uiteindelijk mocht ze Mickey Mouse ook zelf ontmoeten. "Ik wilde weten hoe dat voelt. En we hebben echt een half uur staan knuffelen." Sindsdien ziet de vrouw Mickey Mouse als haar steun en toeverlaat.





Het liefst zou ze de rest van de wereld ook laten voelen hoe het is om liefde te krijgen van Mickey Mouse. Daarom droomde ze ervan om zelf rond te mogen lopen in een Mickey-pak. Disneyland Paris stelt zulke pakken uiteraard niet ter beschikking, maar Man Bijt Hond wist een namaakexemplaar op de kop te tikken.



Druilerig

Vervolgens mocht Blyaert een rondje lopen in de druilerige omgeving, met het pak aan. De bewuste aflevering van Man Bijt Hond is terug te kijken op de website van SBS6. Het gedeelte met de Mickey-fan begint na 9:56 minuten.









