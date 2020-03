Walibi Belgium

Walibi Belgium verandert namen van tien attracties

Tien attracties in Walibi Belgium krijgen dit jaar een andere naam. Het gaat om kinderattracties die voorheen in het teken stonden van de kangoeroemascotte Walibi en zijn vrienden. Omdat het pretpark dit jaar een nieuwe mascotte verwelkomt, moeten verwijzingen naar de oude figuren het veld ruimen.



In sommige gevallen worden er simpelweg woorden verwijderd. Zo heet draaiende bus Zenko's Graffiti Shuttle voortaan Graffiti Shuttle en gaat raketjesmolen Walibi's Fun Recorder nu door het leven als Fun Recorder. Squad's Stunt Flight wordt Stunt Flight en ballonnenmolen Fibi's Bubble Swirl wordt Bubble Swirl.





ZIE OOK: Nieuwe achtbaan Walibi Belgium geopend



Bij speelplaats W.A.B Tree House en treintje W.A.B Mini Tour verdwijnen de eerste drie letters. Andere attracties krijgen volledig nieuwe namen, namelijk kindermolen Squad Taxi (Spinning Taxi), autorit Haaz' Garage (4X4 Adventure), treintje SkunX Tour (Tchou Tchou Express) en vliegtuigmolen SkunX Airlines (Kids Airlines).



Achtbaan

Vorig jaar werd de naam van kindergebied Walibi Playland al gewijzigd in Fun World. Toen opende ook de nieuwe kinderachtbaan Fun Pilot.



Walibi Belgium en de zusterparken Walibi Rhône-Alpes (Frankrijk) en Walibi Holland geven de bekende oranje kangoeroe dit jaar een grote opfrisbeurt. Eigenlijk had het uiterlijk van de nieuwe mascotte begin april onthuld moeten worden. Nu de pretparken gesloten zijn in verband met het coronavirus, gaat dat voorlopig niet door.

ZIE OOK: Walibi Holland introduceert dit jaar een nieuwe mascotte