Parc Astérix

Parc Astérix reageert op overlijden van striptekenaar Asterix en Obelix

Het Franse pretpark Parc Astérix rouwt om de dood van striptekenaar Albert Uderzo, geestelijk vader van stripfiguren Asterix en Obelix. Hij stierf op 92-jarige leeftijd aan een hartaanval. Uderzo bedacht het humoristische en heldhaftige duo in 1959 samen met scenarioschrijver René Goscinny. Sindsdien verschenen er tientallen Asterix-stripboeken en Asterix-films.



In 1989 opende Parc Astérix, ongeveer 35 kilometer ten noorden van Parijs. "We denken terug aan een geweldige man wiens potlood, verbeeldingskracht en lef zorgen voor verbroedering en een glimlach bij meerdere generaties", schrijft Dominique Marcel, algemeen directeur van parkeigenaar Compagnie des Alpes.





Hij belooft het erfgoed van Uderzo levend te zullen houden. "Zijn werk is tijdloos omdat het herkenbaar en sociaal is, kernwaarden die nog belangrijker zijn in de situatie waarin wij ons nu bevinden." In Europa ligt bijna overal het sociale leven stil vanwege het coronavirus. Vrijwel alle Europese pretparken, waaronder Parc Astérix, zijn gesloten.



Nabestaanden

Parc Astérix heeft zelf ook een boodschap op Facebook gezet. Daarin betuigt het management oprechte deelneming aan de nabestaanden van de tekenaar. "Hij was altijd zeer betrokken bij onze projecten. Hij zal voor altijd in onze herinneringen blijven."



De Asterix-verhalen spelen zich af rond het jaar 50 voor Christus, in een klein Gallisch dorpje dat er als enige in geslaagd is om de invasie van de Romeinen trotseren. Een toverdrank maakt de dorpsbewoners onoverwinnelijk. De attracties in Parc Astérix staan in het teken van de stripverhalen en bijbehorende personages.





