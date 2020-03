Pairi Daiza

Belgische dierentuin Pairi Daiza verwelkomt ijsberen in nieuw verblijf

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza zijn onlangs twee ijsberen gearriveerd. De zussen Nuka en Qilak hebben hun intrek genomen in een gloednieuw verblijf in themagebied The Land of the Cold, waar ook walrussen, ijsberen, pinguïns en tijgers te vinden zijn.



Beide dieren werden in 2016 geboren in het Deense dierenpark Aalborg Zoo. Hun leefgebied in Pairi Daiza bestaat uit een buitenverblijf, een bassin met zout water zonder chloor en een ijsgrot. "Het is één van de grootste ter wereld, zodanig ontworpen dat het welzijn van deze dieren gegarandeerd wordt", laat het park weten.





Pairi Daiza werkt mee aan een internationaal kweekprogramma om de bedreigde diersoort te beschermen. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Verder zorgt de dierentuin voor een permanente audiovisuele expositie over de opwarming van de aarde en de gevolgen voor de poolgebieden en de biodiversiteit.



Slapen

Het wordt straks ook mogelijk om te slapen in het gebied, met onderwaterzicht op de ijsberen en de andere dieren. Vanwege het coronavirus is op dit moment niet duidelijk wanneer Pairi Daiza weer opengaat. Eigenlijk hadden de ijsberen afgelopen najaar al verwelkomd moeten worden.





























