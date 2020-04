Uilen- en dierenpark de Paay

Coronacrisis nekt Gelders dierenpark: 'Het regent aanmaningen'

De toekomst van een Gelderse dierentuin staat op losse schroeven. Uilen- en dierenpark de Paay is ondanks corona nog steeds dagelijks geopend, maar eigenaar Roger van Leeuwen ziet al weken nauwelijks bezoekers. Dat zorgt voor grote financiƫle zorgen.



De eigenaar overweegt nu om dieren te gaan verkopen om aan geld te komen, vertelt hij aan De Telegraaf. "Je hebt voerkosten en verzorgingskosten en dat alles gaat gewoon door. Ik heb jonge kangoeroes, kleine stekelvarkentjes, een kameel die hoogzwanger is en er zitten wat uilen te broeden. Ontzettend leuk, maar niemand die het ziet."





Ondertussen komt er geen cent binnen. "Ik leef op de pof", zegt Van Leeuwen aangedaan. "Het regent aanmaningen. Het is gewoon een drama. Ik hoop dat het kabinet nog wat uit de hoge hoed kan toveren om te ondersteunen. Anders zal ik beesten moeten gaan verkopen om de rekeningen te betalen."



Begin van het einde

Dat zou voor het kleinschalige dierenpark het begin van het einde zijn, vreest de eigenaar. "Want dan heb ik straks een lege dierentuin en komt er ook helemaal niemand."



Uilen- en dierenpark de Paay, gelegen in het dorpje Beesd, mag van de veiligheidsregio openblijven omdat er geen horecagelegenheden of overdekte locaties te vinden zijn. Bezoekers moeten zich wel aan de landelijke veiligheidsmaatregelen houden, zoals het houden van anderhalve meter afstand. De entreeprijs bedraagt 7,50 euro.

