Julianatoren vertelt kinderen over sluiting door coronavirus

Hoe leg je kinderen uit dat de attractieparken voorlopig gesloten zijn? Pretpark de Julianatoren waagt een poging in een nieuwe YouTube-video. Daarin vertelt mascotte Meneer Kaasgaaf over de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te lijf te gaan.



Hij maakt Julianatoren-muizen Jul en Julia duidelijk dat het voorlopig nog wel even rustig zal blijven in het park, omdat alle bezoekers en medewerkers tot nader order thuis moeten blijven. Het drietal zal alle winterse werkzaamheden daarom zelf uit moeten voeren.





Tot slot geeft Kaasgaaf de jonge kijkers nog een paar regels mee: goed de handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, anderhalve meter afstand bewaren en even niet op visite gaan bij opa en oma. "We kunnen dit met elkaar. En zodra we weer mogen, staan we hier in de Julianatoren klaar om jullie met open armen te ontvangen."

