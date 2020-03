Walibi Holland

Walibi Holland verkoopt voorlopig geen tickets en abonnementen

Het is voorlopig niet mogelijk om entreekaarten of abonnementen te bestellen voor Walibi Holland. De online ticketshop van het pretpark is tot nader order niet bereikbaar. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "Er worden verbeteringen doorgevoerd op technisch vlak", zegt ze.



Walibi Holland heeft sinds vorige maand een nieuwe website. "Zo'n nieuwe omgeving vraagt om technisch onderhoud", aldus de voorlichtster. "Daar hebben we nu tijd voor, gezien de huidige omstandigheden. Het is dus een bewuste keuze. Anders hadden we het onderhoud bijvoorbeeld 's nachts kunnen uitvoeren."





Het attractiepark blijft de komende periode gesloten vanwege het coronavirus. Eigenlijk zou het seizoen op zaterdag 4 april beginnen. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. Men spreekt over "een nader te bepalen datum".



Foutmelding

Walibi weet nog niet wanneer de ticketpagina weer functioneert. Op dit moment verschijnt daar een foutmelding. Wie toegangsbewijzen of een abonnement wil bestellen, zal nog even geduld moeten hebben.





