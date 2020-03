Disneyland Paris

Bouw van nieuwe attractie Disneyland Paris ligt stil

Er wordt voorlopig niet gewerkt aan een nieuwe attractie in Disneyland Paris. Alle bouwwerkzaamheden in het Walt Disney Studios Park zijn stilgelegd vanwege het coronavirus. Het is de bedoeling om volgend jaar een nieuw themagebied te openen dat in het teken staat van de Marvel-superhelden: Avengers Campus.



Daar komen onder andere een interactieve darkride met Spider-Man, een meet-and-greet-locatie en een Ant-Man-restaurant te liggen. Verder wordt achtbaan Rock 'n' Roller Coaster getransformeerd tot een attractie met Iron Man. De opening van het themadeel is gepland voor 2021.





Maar bouwbedrijf EpaFrance, verantwoordelijk voor de uitbreiding, heeft vorige week besloten om alle lopende bouwprojecten voorlopig te staken. "Om de gezondheid van onze mensen te garanderen en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, stoppen we tot nader order met alle werkzaamheden", laat de firma weten in een verklaring.



Beschadigd

Het bouwterrein in Disneyland Paris is volledig afgesloten. "Een bouwplaats stilleggen is niet eenvoudig", aldus EpaFrance. "Machines, materialen en uitrustingen moeten worden opgeborgen, opgeslagen en beveiligd, zodat ze niet beschadigd raken en niet zorgen voor verwondingen, bijvoorbeeld in het geval van een storm."



Of het stopzetten van de werkzaamheden ervoor zorgt dat de officiƫle opening van Avengers Campus uitgesteld moet worden, is afwachten. Tot nu toe spreekt Disney over een opening in 2021. Er werd nog geen specifieke datum genoemd. De Disney-parken zelf zijn sinds zaterdag 14 maart gesloten voor publiek.



Amerikaans

In het Amerikaanse Disney California Adventure Park is een vergelijkbaar themagebied in aanbouw, met dezelfde darkride. Die gaat WEB Slingers: A Spider-Man Adventure heten. De opening moet plaatsvinden in juli 2020.

