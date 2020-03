Efteling

Voor alle thuisblijvers: Efteling zet sprookjesmusical op YouTube

Wie momenteel thuis moet blijven vanwege de uitbraak van het coronavirus, kan op internet een Efteling-musical bekijken. De Efteling heeft vandaag een videoregistratie van Sprookjessprokkelaar de Musical op YouTube gezet. De volledige voorstelling duurt bijna één uur en een kwartier.



Het verhaal gaat over de 12-jarige Sterre. Haar opa wijst haar op een verborgen sprookjesbibliotheek in een verlaten kasteel. De musical draaide in 2017 en 2018 in het Efteling Theater. Daarna was de show van oktober 2018 tot april 2019 te zien in verschillende theaters in Nederland en België.





Eigenlijk zou de video op zondag 29 maart gedraaid worden in tientallen Nederlandse bioscopen. "Deze musical is nog niet te zien geweest buiten het theater!", stond in de promotietekst. Door landelijke coronamaatregelen zijn alle bioscopen voorlopig echter gesloten. De filmvertoning gaat dan ook niet door.



De Gelaarsde Kat

Op het YouTube-kanaal van het Efteling Theater verschenen eerder al de musicals Sprookjesboom de Musical (2009), Sprookjesboom de Musical: een gi-ga-gantisch Avontuur (2012), Klaas Vaak (2013) en Sprookjesboom de Musical: een wonderlijk muziekfeest (2014), Pinokkio (2015) en De Gelaarsde Kat (2016).

