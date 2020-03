Attractiepark Toverland

Toverland pakt uit met lichtbundels in donkere tijden

Toverland heeft de omgeving zondagavond getrakteerd op een lichtshow. Ter gelegenheid van de actie #LightTheSky ontstak het attractiepark in Noord-Limburg tussen 20.00 en 20.30 uur de verlichting van de fonteinenshow Katara en de achtbaan Fenix.



Het initiatief, opgezet door de licht- en evenementenbranche, was bedoeld om Nederlanders in deze donkere dagen een hart onder de riem te steken. In het hele land waren een half uur lang lichtbundels te zien aan de hemel.





Daar sloot het park zich bij aan. "Ook als Toverland willen we graag alle helden in onze samenleving een steuntje in de rug geven in deze bijzondere tijd", zegt een woordvoerster. Net als de rest van Nederland wordt Toverland op dit moment in de greep gehouden door het coronavirus. Door overheidsmaatregelen mag het park voorlopig niet open.



Aquanura

De Efteling deed ook mee aan de actie. Daar werd de verlichting van watershow Aquanura aangezet. "Lichtstralen voor dank, hoop en steun!", laat het sprookjespark weten op Twitter. "Het was een eer om dit te kunnen doen", schrijft lichtontwerper Eric Brekelmans.





