Nieuws

Kruidvat schrapt actie met gratis pretparkkaartjes

Een actie voor gratis pretparkkaartjes bij Kruidvat gaat niet door. Eigenlijk zouden klanten van de drogisterijketen deze week vrijkaarten kunnen scoren voor verschillende Nederlandse attractieparken. Vanwege het coronavirus is ervoor gekozen om de actie te annuleren.



Bij aankoop van actieproducten als luchtverfrissers, luiers, scheerschuim, maandverband en inlegkruisjes zouden klanten een activatiecode ontvangen. Die konden ze dan tot 3 mei verzilveren voor tickets voor Attractiepark Slagharen, Duinrell, Madurodam, Drievliet, Het Spoorwegmuseum of Deltapark Neeltje Jans.





ZIE OOK: Kruidvat-actie loopt storm: gratis pretparkkaartjes zijn op



"In verband met het coronavirus en de maatregelen daaromheen gaat de actie niet door", laat Kruidvat weten. "Wij hopen je deze actie op een later moment alsnog te kunnen aanbieden." De gratis entreebewijzen waren geldig voor een datum naar keuze tot 1 juli, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen.



Toverland

Een jaar geleden was een vergelijkbare actie een groot succes. Toen deden onder andere Toverland, Duinrell, Avonturenpark Hellendoorn, GaiaZOO, DippieDoe, Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon en Sea Life Scheveningen mee. Binnen enkele dagen waren nagenoeg alle kaarten op.



Overheidsmaatregelen om het coronavirus tegen te gaan zorgen ervoor dat alle noemenswaardige attractie- en dierenparken in Nederland voorlopig gesloten zijn. Vooralsnog duurt de noodgedwongen sluiting tot en met maandag 6 april.

ZIE OOK: Toverland pakt uit met lichtbundels in donkere tijden