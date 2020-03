Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen vermaakt thuisblijvers: 'Thuis op safari'

Safaripark Beekse Bergen zorgt ervoor dat thuisblijvers toch 'op safari' kunnen. Omdat het Brabantse dierenpark op dit moment gesloten is voor bezoekers, zijn de leeuwen, giraffen en andere wilde dieren voorlopig niet in het echt te bewonderen. Beekse Bergen presenteert daarom een autosafari via YouTube.



Een drie kwartier durende video brengt de volledige safariroute in beeld. "Thuis op safari, het kan nu!", meldt Beekse Bergen. "We zijn hard bezig om jullie thuis zo veel mogelijk van het Safaripark te laten beleven. We doen speciaal voor jou een rondje met de zebra-auto door het hele park. Herken jij alle dieren die voorbij komen?"





In één dag tijd is de video al bijna achtduizend keer bekeken. Beekse Bergen sloot bijna anderhalve week geleden naar aanleiding van landelijke maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Nederlanders hebben de opdracht gekregen om zo veel mogelijk binnen te blijven. Alle noemenswaardige dierenparken én pretparken in Nederland zijn tot nader order dicht.

