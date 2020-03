GaiaZOO

Brandweer moet uitrukken voor vastzittende roofvogel in GaiaZOO

De brandweer heeft zondagmiddag een vastzittende roofvogel moeten bevrijden in het Limburgse dierenpark GaiaZOO. Een gier was rond 16.30 uur op twaalf meter hoogte vast komen te zitten in een net.



Omdat de vogel zelf niet meer kon loskomen, haalden medewerkers van de dierentuin er brandweerlieden bij. Zij wisten het beest vervolgens los te knippen. Binnen een kwartier was de gier weer vrij, weet nieuwssite 1Limburg.





De vogel heeft geen verwondingen overgehouden aan het benarde avontuur. GaiaZOO was tijdens het voorval gesloten voor publiek vanwege landelijke maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

